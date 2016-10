Fim de um sonho de menina

19/10/2016 às 11:25h Enviado por: Leticia Lopes

Enterro de Letícia reuniu mais de 240 pessoas no Cemitério Parque Nicteroy Foto: Alex Ramos Enterro de Letícia reuniu mais de 250 pessoas no Cemitério Parque Nicteroy na tarde de ontem Foto: Arquivo pessoal

Por Marcela Freitas

Depois de um mês internada lutando pela vida, a estudante de Engenharia Letícia Coelho de Souza, de 21 anos, vítima de um acidente de trânsito, na Estrada Everton Xavier, em Itaipu, Niterói, morreu na última segunda-feira. Letícia e a amiga, a também estudante Thaynara Félix do Nascimento, 21, seguiam para a Praia de Itacoatiara, em Niterói, quando a moto em que estavam, uma Factor Y BR, foi atingida pelo automóvel Fiat FreeMont, conduzido pelo pastor e empresário Valdir Brasil.

Com o impacto da batida, as duas jovens perderam as pernas esquerdas, na hora. Letícia ficou em coma por 30 dias e não resistiu depois de seguidas paradas cardíacas. Thaynara ficou cinco dias internada. Segundo testemunhas, o acidente ocorreu, por volta das 10h, do dia 18 de setembro. As jovens estavam em uma descida, quando o veículo que estava no sentindo contrário invadiu a pista. Com o impacto da colisão, as pernas esquerdas das duas jovens foram arrancadas e arremessadas a mais de 20 metros.

Uma testemunha do acidente, o motorista Rogério Oliveira, 44, disse que ficou muito sensibilizado e acompanha o histórico das jovens. “Não houve imprudência da parte delas. Elas estavam em uma velocidade normal e logo à minha frente. O motorista invadiu a pista inesperadamente. Meu carro ficou cheio de sangue. Por pouco, não fui atingido também”, contou Rogério. A mãe de Letícia disse que o acidente interrompeu os sonhos da filha. “Ele tirou o que eu tinha de melhor. Minha filha era uma jovem cheia de sonhos e muito estudiosa. Cursava Engenharia com o sonho de ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Mataram os sonhos dela”, lamentou a mãe. Thaynara esteve no sepultamento da amiga, mas muito abalada, não conseguiu acompanhar o cortejo. “Não lembro da batida. O que vi foi uma grande fumaça e quando dei por mim, estávamos no chão sangrando. Estou muito abalada e sei que vai ser muito difícil conviver com essas mudanças no meu corpo, mas tenho que ter forças pela Letícia, que tinha muita vontade de viver”, afirmou.

Letícia foi sepultada na manhã de ontem, no Cemitério Parque Nicteroy, em Vista Alegre, São Gonçalo. Mais de 250 pessoas, entre amigos e familiares, deram o último adeus à jovem, que era moradora de Vila Brasil, em Itaboraí.

Solidariedade - O pastor e empresário Valdir Brasil lamentou a morte de Letícia e afirmou que prestou a solidariedade à família. “Ninguém deseja passar por uma situação desta. Fiquei uma semana em choque e iniciamos uma corrente de orações na igreja pela vida dela. Fizemos campanha para doações de sangue. Meu genro estava em contato constante com a família das meninas. Estou muito triste com o que aconteceu. Tenho duas filhas e imagino a dor dessa mãe. Não bebo, não fumo e não sei como ocorreu o acidente. Foi tudo de repente. Foi uma fatalidade. Ajudei a família no que foi possível, inclusive, com os custos do sepultamento”, afirmou o pastor.

Investigação - O delegado responsável pelo caso, Lauro Rangel, titular da 81ªDP (Itaipu), disse que o caso foi registrado na data do ocorrido como lesão corporal, mas diante dos novos fatos, passará a ser investigado como homicídio culposo. “Estamos somente aguardando a comunicação do hospital sobre o óbito para alterar o indiciamento. Já reiteramos o pedido do laudo da perícia ao ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli), que vai determinar o rumo da investigação. Caso seja necessário, todos os envolvidos serão ouvidos novamente”, afirmou.