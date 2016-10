Cachorro resgatado após cair no canal da Alameda morre

18/10/2016 às 11:10h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Felipe retirou o cachorro de dentro do canal da Alameda

Por Matheus Merlim

O cachorro que caiu ontem, 17, no canal da Alameda São Boa Ventura, em Niterói, não resistiu e morreu na manhã de hoje. O cão foi salvo por um funcionário de um posto de combustível, que fica em frente ao canal da Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, de onde foi resgatado.



De acordo com o técnico em radiologia, Felipe Moreira, 27, que trabalha no posto há dois anos, já era quase final de expediente, por volta das 6h30, quando tudo aconteceu. “Uma agente da Guarda Municipal me pediu a escada para salvar o cachorro. Eu não pensei duas vezes e desci no canal para pegá-lo. Na hora, fiquei com medo dele me morder, ele estava muito assustado”, relembra Felipe. Após o funcionário retirar o cão do canal, homens do Corpo de Bombeiros encaminharam o animal para a Suipa. Lá, o animal foi examinado pelo médico veterinário João Wassita, coordenador da unidade.



O apelido de ‘herói’ foi dado pelo próprio médico, por conta da força do cachorro para ter sobrevivido nas condições em que se encontrava. Segundo o veterinário, o animal chegou em estado de hipotermia, em choque, com dores e sem andar. “Ele chegou quase 8h. Estava muito debilitado e em estado de hipotermia. A primeira coisa que fizemos foi aquecê-lo para começar o tratamento. Fizemos, em seguida, vários exames, entre eles ultrassonografia e de sangue para conseguir definir o diagnóstico”, contou.



De acordo com o profissional, assim que chegou na ONG, foi direto à suíte onde estava o cachorrinho, mas Herói já estava sem vida há algumas horas. “Ele morreu ainda durante a madrugada por causa da rigidez do corpo”, diz o veterinário. ‘Herói’ era um ‘vira-lata’ macho, com aproximadamente cinco anos de idade.