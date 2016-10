Contribuintes aproveitam feriado para ficar em dia com o município

17/10/2016 às 13:45h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

Dezenas de contribuintes de São Gonçalo aproveitaram o feriado do Dia do Comércio nesta segunda-feira (17) para procurar a secretaria de Fazenda da cidade para quitar seus débitos. Devido a alta procura, a prefeitura aumentou o número de funcionários nos três postos de atendimento. Além dos boletos deste ano, os contribuintes também puderam parcelar dívidas, negociar processo ajuizado e solicitar emissão de pagamento à vista.





Além do posto de atendimento na sede da prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, no Centro, a secretaria de Fazenda mantém outros dois núcleos: Shopping São Gonçalo, no Boa Vista, e no Shopping Via Lagos, no Arsenal. Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas e para agilizar o atendimento os contribuintes devem levar um carnê do imóvel e documentos de identidade e CPF.





A balconista Rita de Cássia Ribeiro, de 38 anos, esteve na manhã desta segunda-feira (20) no posto da secretaria na sede da prefeitura para negociar o IPTU em atraso. “Estava devendo três anos de impostos. Fui atendida em menos de 15 minutos. Fiz meu parcelamento de acordo com o meu orçamento e estou agora mais tranquila”.





O secretário de Fazenda, Cândido Rangel, lembra que o importo de 2015 também pode ser emitido através do site da prefeitura (www.pmsg.rj.gov.br). “Basta acessar o site, ir em 2ª via IPTU e solicitar a parcela ou as parcelas em débito. Os impostos ou taxas relativas a anos anteriores só podem ser emitidas nos postos de atendimento”, explicou.