Alunos da rede estadual são finalistas do Jovens Embaixadores

17/10/2016 às 12:56h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação

A aluna Maria Paula Tavares Cruz, do Colégio Estadual Hebe Camargo, em Pedra de Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro; e os estudantes Érica Evangelista da Silva e Raul Macedo Freire, ambos do Colégio Estadual Dom Adriano Hipólito, em Nova Iguaçu, estão prestes a carimbar o passaporte para os Estados Unidos. Os três alunos foram selecionados para a fase final da 15ª edição do programa Jovens Embaixadores.

A proposta é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com organizações públicas e privadas. A ação valoriza jovens que são exemplos em suas comunidades.

Idealizadora do projeto Biblioteca Itinerante, que visa incentivar a prática da leitura entre alunos de uma escola pública municipal de Santa Cruz, Maria Paula Tavares Cruz, de 17 anos, já conseguiu arrecadar, por meio de campanhas no Facebook, cerca de 400 exemplares para a biblioteca móvel da unidade escolar, onde estudou do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental.

Outras línguas

Alunos do Colégio Estadual Dom Adriano Hipólito, Raul Macedo Freire e Érica Evangelista da Silva também estão concorrendo a uma vaga no programa Jovens Embaixadores. Ambos, de 17 anos, estudaram nas 1ª e 2ª séries do Ensino Médio no Ciep 117 – Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-Estados Unidos, em Nova Iguaçu, onde aprimoraram o Inglês. Com o objetivo de transmitirem seus conhecimentos, eles fizeram um projeto para ensinar aos colegas da escola o que aprenderam na unidade bilíngue.