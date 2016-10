Acidente em avenida do Mutuá deixa três feridos

16/10/2016 às 14:37h Enviado por: Leticia Lopes

Por Marcela Freitas

Três pessoas ficaram feridas após acidente, na noite de sexta-feira, na Avenida Paula Lemos, no bairro do Mutuá, em São Gonçalo. Segundo testemunhas, Luciano dos Santos Pinheiro, de 41 anos, que conduzia a motocicleta Yamaha Factor, de cor laranja, acabou perdendo o controle do veículo e atropelou uma mulher identificada apenas como Elza Alves da Conceição, que tentava atravessar a via, próximo ao ponto final do ônibus.

O garupa da moto, identificado como Josué Glaudino Oliveira Sena, também acabou sofrendo ferimentos leves. Já Luciano e Elza, que estava desacordada, foram socorridos para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.