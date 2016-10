Dom Hélder é destaque na 19ª edição da OBA

15/10/2016 às 16:13h Enviado por: Leticia Lopes

Foto: Alunos conquistaram 11 medalhas em competição estadual (Alex Ramos)

Por Marcela Freitas

Onze estudantes do Colégio de Aplicação Dom Hélder Câmara, das unidades São Gonçalo e de Piratininga, em Niterói, conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze, na 19º Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), que avalia estudantes de todo o estado. Um dos organizadores do concurso, o professor de Geografia, Marcelo Esteves explicou a importância destas avaliações para os jovens. “Participamos desta olimpíada há 16 anos. Os estudantes são selecionados a partir de seu desempenho e comportamento em sala de aula. A cada ano conquistamos mais medalhas e isso nos deixa muito contente”, comentou Esteves.



Aluna do 8º ano, Eduarda Azeredo, 13, comemorou a medalha de ouro. “Já havia participado no ano passado, quando consegui a de prata. Desta vez, estudei bastante para me preparar. Fiquei muito feliz com o resultado. Agora, quero ser convidada para a Olimpíada Nacional”, comemorou.

A cerimônia de premiação dos estudantes acontece no dia 7 de dezembro, na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), campus Niterói. Os homenageados serão: Arthur, Eduarda, Luiz Filipe, Cléber Lucas, Diogo Garcia, Luana Maciel, Pedro Luiz Rodrigues, Rafaela Peçanha, Vitor Alves e Luciana Florêncio. Juntos, eles conquistaram duas medalhas de ouro, cinco de prata e quatro de bronze.