Palhaços profissionais sofrem com boatos em SG

15/10/2016 às 11:15h Enviado por: Laryssa Moura

Foto: Shows de 'Feliz' diminuíram

Boatos espalhados nas redes sociais de que palhaços macabros estariam aterrorizado moradores de São Gonçalo, durante as madrugadas, vêm prejudicando a vida dos artistas que atuam vestidos com os personagens. Segundo eles, as apresentações têm diminuído após a divulgação das “aparições sinistras”, iniciadas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Atuando há 29 anos como o ‘Palhaço Feliz’, Luzirnades Lourenço Oliveira, 47, disse que o número de contratações para o Dia das crianças diminuiu drasticamente. Ele tem evitado andar vestido com o personagem, para evitar duplas interpretações. “Fiquei sabendo por uma aluna da escola que trabalho como recreador sobre esses boatos. Fico muito triste que estejam usando o palhaço como algo pejorativo. O palhaço é alegre e não merece isso”, criticou. Quem também não gostou da brincadeira de mau gosto foi o palhaço Pic Caramelo, discípulo de Carequinha. “Faço apresentações em escolas e fiquei sabendo sobre esses boatos em algumas delas. O palhaço só faz o bem e não tem nada de macabro em nosso show”, disse. O jornalista Ângelo César Barsi, que há 30 anos alegra as crianças com o personagem Pinduka, disse que estes boatos são a “verdadeira palhaçada”. “O palhaço é um personagem lúdico. Nossa função é fazer refletir para um mundo melhor ”, encerrou.