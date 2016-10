DETRAN ORDENA QUE MOTORISTAS NÃO LOCALIZADOS ENTREGUEM SUAS CNHs EM DEZ DIAS

14/10/2016 às 14:47h Enviado por: Kimberly Mello

O Detran determinou hoje, no Diário Oficial, que mais 188 condutores não localizados pelos Correios entreguem suas carteiras de habilitação por terem atingido o limite de 20 pontos em multas de trânsito acumuladas em 12 meses seguidos ou cometido infrações puníveis com a perda temporária do direito de dirigir, como excesso de velocidade e condução sob efeito de álcool ou drogas.

A relação publicada no Diário Oficial inclui somente quem não foi encontrado por não ter atualizado o endereço de correspondência. Todos os notificados devem entregar a Carteira Nacional de Habilitação ao Detran em até dez dias, contados a partir desta sexta-feira (14), no Núcleo de Documentos Acautelados, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou em qualquer posto de habilitação.

Para reavê-las, eles terão que se submeter a um curso de reciclagem de 30 horas e cumprir o tempo de suspensão estipulado na punição. Caso contrário, responderão a um processo para cassação da habilitação se forem flagrados dirigindo, como determina o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse flagrante pode ser feito por agentes de trânsito ou eletronicamente, através do registro de multas cometidas após a perda do direito de dirigir.

O Diário Oficial traz ainda notificações para outros 1.455 condutores, que também respondem a processos para suspensão da CNH. Desse total, 1.347 deverão apresentar suas defesas prévias e 108 ainda podem recorrer às juntas administrativas de recursos e infrações. Todos têm 30 dias para se defender.