Cirurgias eletivas continuam no Pronto Socorro de Alcântara

13/10/2016 às 18:00h Enviado por: Rennan Rebello

Os Centros Cirúrgicos do Pronto Socorro do Alcântara retomam as suas funções hoje, para a realização das cirurgias eletivas. Os equipamentos passaram por manutenção nos últimos três dias. O secretário de Saúde, Dimas Gadelha, esteve na unidade na manhã desta quinta-feira (13) e relatou que o tempo de espera na fila para uma cirurgia diminuiu consideravelmente.





“Nos últimos anos conseguimos realizar mais de 2.700 procedimentos cirúrgicos. Duas vezes por semana, após passar por consultas e exames pré-operatórios, o paciente é avaliado por uma equipe de cirurgiões e operado.”, explicou o secretário.





Em média, a unidade realiza cerca de 120 cirurgias por mês, entre elas as de hérnia, vesícula, bucomaxilofacial (para pacientes especiais), dermatológicas e outras pequenas cirurgias (lipomas e cistos).





“Conseguimos diminuir a fila de espera para esses tipos de cirurgia. Hoje realizamos aproximadamente 120 cirurgias no mês e até o final de outubro iremos realizar outras 100 cirurgias que já marcadas. Nós temos cirurgias marcadas até o final do ano. Todos os nossos esforços são para reduzir o tempo de espera”, declarou o diretor do Pronto Socorro do Alcântara, Roberto Lobosco.