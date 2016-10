Idosos sofrem com vazamento de água na Venda da Cruz

13/10/2016 às 14:30h Enviado por: Thiago Soares

Idosos sofrem com vazamento em quintal de casa Foto: Alex Ramos

No mesmo momento em que a Companhia de Água e Esgotos (Cedae) pede à população para que não desperdice água, a própria empresa deixa a desejar. Um casal de idosos, moradores da Venda da Cruz, em São Gonçalo, denunciam um vazamento de água, que já dura um mês, no quintal da casa onde moram.





Depois de diversos contatos com a Cedae, o casal de aposentados ouviu da empresa que precisaria contratar um bombeiro hidráulico para descobrir a causa do problema. No entanto, o aposentado Sérgio Pinheiros Fernandes, de 81 anos, morador da Rua Doutor Porciúncula, 285, afirmou que a água surge no quintal sempre que a manobra da Cedae libera a água para a região.





"A empresa nos informou que era para contratar um profissional e verificar as casas vizinhas, mas a água mina quando a própria Cedae libera o fornecimento. O problema está na entrada da tubulação deles, e não na dos vizinhos", disse.





Além da revolta de não poder transitar no próprio terreno, por conta do alagamento, a área molhada traz medo aos idosos. A aposentada Leda Ribas, de 75 anos, mãe de uma pessoa com problemas neurológicos, afirmou que evita passar pelo local, com receio de acidentes.





"Procuro ir pouco lá fora. Não quero que aconteça algum acidente comigo, meu marido ou até com minha filha. Precisamos resolver isso para termos liberdade de novo", contou.





A Cedae informou que não atua em reparos no interior de imóveis. De acordo com a companhia, o conserto é de responsabilidade do proprietário.