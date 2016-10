Detran cassa motoristas e determina que entreguem carteiras de habilitação

13/10/2016 às 12:40h Enviado por: Thiago Soares

O Detran determinou hoje que 16 motoristas cassados entreguem suas carteiras em dez dias, contados a partir desta quinta-feira. O grupo não foi localizado pelos Correios e, por isso, está notificado pelo Diário Oficial. Todos estão proibidos de dirigir durante dois anos, conforme determina o artigo 263 do Código de Trânsito Brasileiro, e devem se submeter a um curso de reciclagem de 30 horas de aulas e refazer o processo para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Todos os notificados têm que entregar a carteira no Núcleo de Documentos Acautelados, na sede do Detran, na Avenida Presidente Vargas 817, no Centro do Rio, ou em qualquer posto de habilitação.

Além disso, o Detran notificou outros 32 condutores que agora respondem a processos para cassação do direito de dirigir para que apresentem suas defesas prévias. Outros 132 condutores foram avisados para recorrer às juntas administrativas de recursos e infrações.

Todos eles têm 30 dias a partir de já para entregar suas alegações no protocolo geral na sede do Detran ou em qualquer circunscrição regional de trânsito (Ciretran). Se preferirem, poderão enviá-las ao Detran pelos Correios, por carta registrada ou pelo site do departamento: www.detran.rj.gov.br.

Para saber se está incluído nas listas publicadas pelo Detran no DO, basta pesquisar em http://multas.detran.rj.gov.br/gaideweb/consultaNotificacaoSemSucesso. E os motoristas que já respondem a processo de cassação podem acessar o link http://multas.detran.rj.gov.br/gaideweb/acompanhamentoRecursoCassacao.