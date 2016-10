12/10/2016 às 12:04h Enviado por: Kimberly Mello

Obras de infraestrutura avançam em 19 ruas do bairro Laranjal

As obras do programa “Rua Nova” avançam pelas vias do Laranjal, em São Gonçalo. Na manhã de ontem, homens e máquinas compactavam mais cinco ruas da região para a colocação de asfalto. Ao todo, segundo o prefeito Neilton Mulim, são 19 ruas que estão ganhando toda infraestrutura, inclusive revitalização na rede de iluminação pública.

Com um total de sete quilômetros, as ruas do Laranjal estão recebendo obras de drenagem, redes de esgoto e de água, passeio público com acessibilidade e asfalto.

“Fazer obra como essa é dar à população mais qualidade de vida. Estamos fazendo desde o saneamento básico ao asfalto. Os moradores aguardaram por estas melhorias há mais de 30 anos. Fui professor no Colégio Estephânia de Carvalho, aqui neste mesmo bairro, pelo qual tenho grande carinho e afeição”, lembrou Neilton.

O “Rua Nova” contempla mais de 50 quilômetros de ruas, avenidas e estradas de vários bairros da cidade.