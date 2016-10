Feira da Mulher Empreendedora com programação em comemoração ao Outubro Rosa

11/10/2016 às 15:00h Enviado por: Kimberly Mello

A tradicional Feira da Mulher Empreendedora, realizada toda às quartas-feiras, das 9h às 17h, na Praça Doutor Luiz Palmier, no Centro de São Gonçalo, traz no mês de outubro uma programação especial devido a celebração do Outubro Rosa. Serão realizadas oficinas artesanais e na última quarta-feira do mês (26), a Secretaria de Políticas Públicas para o Idoso, Mulher e Pessoas com Deficiência, através da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres realizará uma ação de sensibilização contra o Câncer de Mama.





A feira tem como objetivo promover ações de geração de trabalho e renda para a promoção da autonomia econômica da mulher, além do fortalecimento e reestruturação da renda. São 38 artesãs e 74 na fila de espera. A ação é realizada por mulheres artesãs e toda a renda alcançada com a venda das peças é revertida para a empreendedora. A maioria das mulheres que atuam no projeto são atendidas pela rede de assistência da Prefeitura. Algumas vêm do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), outras dos Centros de Atenção à Mulher (Ceom), e em sua maioria estão fragilizadas por terem sofrido algum tipo de violência.





A Coordenadora da Feira, Ana Marita Figueira, destaca que essas mulheres buscam independência financeira e em muitos casos independência psicológica. “Temos histórias de mulheres que não trabalhavam, pois eram impedidas pelos maridos ou até mesmo pelos filhos. Elas veem na Feira uma oportunidade de autonomia e de se afirmarem também", disse.





Ações que a Feira da Mulher Empreendedora promove:





- Realização bimestral das Assembleias com todas as artesãs integrantes do projeto;





- Exposição e venda em eventos em outros municípios;





- Articulação com a Universidade Federal Fluminense – Exposição e venda no 1º Seminário de Especialização em Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão na UFF;





- Parceria com Programa de Educação Previdenciária INSS/SG – Palestras sobre Microempreendedor Individual - MEI e Contribuição Previdenciária;





- Cadastramento de todas as artesãs e parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo, Fundação de Artes e a Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ);





- Realização de encontros com as artesãs da fila de espera;





- Ações de sensibilização e enfrentamento à violência contra as mulheres e Câncer de Mama.