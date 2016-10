Enem 2015: oito escolas técnicas ficaram entre as melhores da rede pública estadual do Rio em 2014

11/10/2016 às 14:30h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Divulgação.

Um erro técnico de avaliação do Instituto Educacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acabou deixando de fora, na semana passada, as notas dos institutos e centros de educação tecnológica no resultado do Enem 2015. Esse fato fez com que a avaliação dos alunos das unidades da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), no Estado do Rio de Janeiro, também não fosse levada em conta. No Enem 2014, oito escolas técnicas estaduais (ETEs) da Faetec ficaram entre as dez mais bem avaliadas no ranking das escolas públicas da rede estadual de ensino do Rio.





"O Governo do Estado, através da Secretaria de Educação (Seeduc), já oficiou o Inep e o MEC sobre a falta de divulgação dos resultados de 2015 das escolas técnicas de todo o país. Esperamos realmente que a situação seja corrigida nos próximos dias" comentou o presidente da Faetec, Tande Vieira.





Ranking





As escolas técnicas (ETE) da Faetec melhor avaliadas no ranking das escolas públicas estaduais do Rio foram: ETE João Luiz do Nascimento (3º lugar), em Nova Iguaçu; ETE Ferreira Viana (4º), em São Cristóvão; Instituto Superior de Educação, o Iserj (5º), no Maracanã; ETE Henrique Lage (6º), em Niterói; ETE Visconde de Mauá (7º), em Marechal Hermes; ETE Juscelino Kubitscheck (8º), no Jardim América; ETE República (9º), em Quintino; e ETE Santa Cruz (10º).

O primeiro lugar entre as instituições públicas estaduais do Rio no Enem 2014 coube ao Instituto de Aplicação Cap-Uerj, no Maracanã, e o segundo, ao Colégio Estadual José Leite Lopes, na Tijuca.





Se forem levadas em consideração todas as instituições públicas do Estado do Rio, incluindo federais, estaduais e municipais, o Cap-Uerj ficou em quarto lugar no ranking estadual; o CE José Leite Lopes, em 17º; e a ETE João Luiz do Nascimento, em 22º. Nesse caso, o primeiro lugar ficou com o campus Centro do Colégio Pedro II.