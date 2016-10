Novo esquema de patrulhamento preventivo nas ruas de Niterói

10/10/2016 às 18:24h Enviado por: Rennan Rebello

Em Icaraí, Jardim Icaraí e Santa Rosa terão agentes a pé e de bicicletas em patrulhamento Foto: Divulgação

Teve início na manhã desta segunda-feira (10), a ação integrada de patrulhamento preventivo envolvendo a guarda civil municipal, polícia militar e polícia civil nos bairros de Icaraí, Jardim Icaraí e Santa Rosa. Mais de 70 servidores públicos, 50 guardas municipais e cerca de 20 policiais militares, patrulham a pé e de bicicletas as ruas dos bairros.







A ação, que ocorre de segunda a domingo, das 07h às 19h, por tempo indeterminado, visa coibir roubos e furtos na região. Casos registrados na 77ª DP, de Icaraí, dão conta que a maioria das vítimas dos delitos é de adolescentes no horário de saída dos colégios, por isso haverá atenção redobrada nestes setores.





De acordo com o Secretário de Ordem Pública, Gilson Chagas, a população também pode apoiar as ações integradas. “É muito importante que seja utilizado o número de emergência 153, pois dentro do Centro Integrado de Segurança temos representantes da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Nittrans. Quando o cidadão denuncia uma ocorrência, imediatamente o órgão competente é acionado. Esse plano iniciado hoje é a segunda fase da integração entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar. A primeira foi a instalação das cabines compartilhadas, que já estão em plena operação. Além disso, também contamos com o apoio da Polícia Civil, que agilizará os registros de eventuais ocorrências na 77ª DP, liberando o efetivo a voltar para as ruas”, disse Gilson Chagas.





O coronel Fernando Salema, comandante do 12º BPM, também falou sobre a dinâmica e objetivo da ação. “A área foi mapeada de acordo com a mancha criminal. Com a integração não alteramos o efetivo de nenhuma outra área da cidade, apenas mudamos a forma de patrulhamento, que agora conta com o apoio da Guarda Municipal. Nosso objetivo é ter uma maior proximidade com a população e dispor nossos policiais em locais onde se concentra o maior índice de criminalidade”, disse Fernando Salema.





Este novo modelo de patrulhamento, segundo a SEOP e o 12º BPM, é um piloto e, no futuro, servirá como modelo para implantação em outros bairros de Niterói.