Na contramão do esperado

10/10/2016 às 13:09h Enviado por: Redação

Colégio Tarcísio Bueno está interditado há mais de um ano Foto: Alex Ramos

Por: Marcela Freitas

São Gonçalo teve 15 escolas da rede estadual de ensino fechadas nos últimos 10 anos. Os números evidenciam uma realidade que prejudica alunos e profissionais. O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) de São Gonçalo estima que 50 mil alunos estejam fora das escolas. Os dados são confirmados pelo último censo feito pelo IBGE, em 2012.

Os números ficam piores se forem levados em consideração os últimos 30 anos, quando o número de colégios caiu de 200, em 1985; para 84 em 2016, na contramão do crescimento populacional. A diretora do Sepe São Gonçalo, Beatriz Lugão, disse que, para o próximo ano, estão previstas o encerramento das atividades nas Escolas Estaduais Mauá e Vila Guarani, ambas em Vista Alegre. Outra escola que tem seu futuro incerto é o Colégio Estadual Coronel Tarcísio Bueno, no Paraíso, que prestes a completar 50 anos, está abandonado por falta de manutenção.



Beatriz Lugão disse que teme o futuro da rede, já que o Governo do Estado, em função dos problemas econômicos, anunciou que os três últimos meses deste ano serão os piores para o funcionalismo público. “Quando entrei na rede estadual, em 1985, São Gonçalo tinha 200 escolas. Hoje, são apenas 84. Com a desculpa de ‘otimizar’ os espaços, a educação sofre, cada vez mais, a falta de investimentos. Faltam escolas, merenda, funcionários de portaria e professores. O Sepe mantém constante diálogo com a Secretaria de Estado de Educação, mas não vemos perspectivas de melhorias. Nunca se investiu tão pouco em educação”, contou.



Mauá pode ser o próximo a fechar



Com 51 anos de existência, a Escola Estadual Mauá tem cerca de 400 alunos do ensino fundamental ao médio. Localizada às margens da RJ-104, em Vista Alegre, a escola tem seu futuro ameaçado. Segundo o Sepe, o Governo do Estado estuda fechar a unidade em 2017. A notícia pegou o corpo docente de surpresa, que garante ter ouvido apenas boatos sobre esta possibilidade.



“Estamos trabalhando nas vagas para o próximo ano. Ouvimos algumas pessoas falando isso, mas nada foi falado formalmente. Lamentamos demais caso isso ocorra. Somos uma família e, infelizmente, se isso ocorrer, seremos remanejados para outras escolas. Tememos também sobre o futuro desses estudantes, que perderão na qualidade do ensino e também levarão mais tempo para se deslocar às novas unidades”, disse uma das professoras.



Qual será o seu futuro?



O Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno é objeto de pesquisa do jornalista Jorge Nunes e passa por um de seus piores momentos. Com pintura projetada pelo artista plástico Carlos Sclair, o colégio passou a ser conhecido no entorno como a escola colorida. Mas as cores habituais deram lugar à tristeza de 585 alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A comunidade escolar tem se mobilizado e cobrado às autoridades um cronograma para retorno ao prédio de origem. Essa indecisão pode transformar a escola, que completará 50 anos, na 16ª escola fechada em São Gonçalo. Atualmente, os alunos foram remanejados para o prédio do Ciep, que fica a cerca de 300 metros do antigo colégio.



“Estudo nessa escola desde o meu 5º ano. É muito complicado ser remanejado para outra escola sem a menor estrutura. Nosso futuro é incerto. Não tenho esperanças de terminar o ensino médio nela. Acho lamentável que isso ocorra em uma data tão importante para a escola”, disse o presidente do grêmio estudantil, Lucas de Souza, aluno do 2º ano do Ensino Médio.



Relação dos colégios



Segundo o levantamento do Sepe, foram fechadas, nos últimos dez anos, as escolas: Brigadeiro Antonio Sampaio, em Sete Pontes; Alberto Silva, Venda da Cruz; Lúcio Tomé Feiteira e Professora Henny de Mendonça Gama, ambos em Vila Lage; Aurélio Quaresma, Paiva; Ciep Professor Djair Cabral Malheiros, Paraíso (hoje abriga a Metropolitana II e alunos do Tarcísio Bueno); José Augusto Domingues, Boassu (entregue a um movimento de funk cultural); Dr. Luiz Palmier, Parada 40 (transformado em casa de repouso); Alcebíades Peçanha, Vista Alegre; Sueli Mota Seixas, Santa Luzia; Maria Noêmia, Santa Catarina; Educandário Vista Alegre, no bairro de mesmo nome; além dos Cieps Porto do Rosa, no bairro de mesmo nome; Neuza Brizola e Chanceler Willy Brandt, ambos em Neves.



Secretaria de Estado de Educação



A Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), através de sua assessoria de imprensa, esclareceu que, durante a gestão anterior, houve a necessidade de interdição do prédio que abrigava o Colégio Estadual Coronel João Tarcísio Bueno, em São Gonçalo, em virtude da queda de parte do telhado da unidade. O laudo é pela interdição e a Secretaria trabalha coordenada com a Defesa Civil.



Em nota, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) ainda informou que os alunos das escolas que tiveram suas atividades encerradas foram remanejados para outras unidades.



A Seeduc esclarece que, até o presente momento, não há previsão de encerramento das atividades dos colégios estaduais Mauá e Vila Guarani.