Do interfone para os pincéis

09/10/2016 às 11:00h Enviado por: Marcela Freitas

Ucledson Silva, que trabalha no Jardim Alcântara, tem pinturas de sua autoria em igrejas católicas no Pacheco e na Lagoinha Foto: Alex Ramos

A Arte e MESMO universal e PODE Ser desenvolvida por PESSOAS COM Todas como Variedades de talentos. E Quem passa Pela portaria do Condomínio Marquês de Maricá, no Jardim Alcântara, em São Gonçalo , Nem imagina Que POR Trás do Balcão em Meio a interfones e Câmeras de Segurança tenha ali hum exímio artista plástico.

Criador de Uma série de Quadros, inspirados barroco em estilo, Ucleidson de Bruno Silva, de 41 anos, E PORTEIRO ano há Cinco. O Que MUITOS NÃO SABEM E that São DELE TAMBÉM como pinturas sacras encontradas NAS paredes das Igreja Nossa Senhora da Conceição, no Pacheco, e da Sagrada Família, na Lagoinha.

O talento de de Bruno Para a pintura surgiu AINDA Criança, Quando morava na Bahia com a Família. Sem em TV Casa, A Família sitiante costumava incentivá-lo a Ler Histórias em Quadrinhos e foi, a DAI partir, that surgiram SEUS Primeiros "Rabiscos".

Aos 22 anos, ELE SE Mudou PARA O Rio Pará Investir na pintura, mas POR contratempos do Destino, Acabou NÃO conseguindo trabalhar Há Exclusivamente com arte.

Apesar de Ter Tido MUITAS OUTRAS Profissões, ELE Nunca desistiu de pintar. "Antes eu trabalhava Mais com Desenhos e cheguei a trabalhar Há COM ESSA arte na rua. Fazia e vendia autoretratos. Certa vez, resolvi pintar a Minha noiva, Esposa Hoje, e foi a Partir Dai Que ELA VIU Que Eu poderia pintar Quadros ", Contou.





Talento impulsionado Pela Esposa





Com o Desenvolvimento de SUA Técnica, em 2011 ELE foi Convidado para Pintar uma via sacra de Jesus Cristo na paredes de Templos católicos de São Gonçalo.

"Minha Esposa foi Quem conseguiu ESSA Oportunidade. Foi na Verdade Meu Primeiro Trabalho Deste tipo e, com o tempo, fui aperfeiçoando AINDA Mais uma Técnica. Gosto muito Dessa Questão dos Detalhes, núcleos e sombreamentos. Tenho muito prazer em pintar ", Contou.

Morador do Sacramento, Bruno TEM UM Pequeno ateliê em Sua Casa e e la que ELE aproveita como folgas do ofício de porteiro para Pintar. Para desenvolver uma Técnica, em março Deste ano, Bruno se matriculou em Uma Escola de Artes na Tijuca, Onde se encontrou na barroca arte.

Para pintar SEUS Quadros de ele se inspira do nas artes dos pintores italianos Michelangelo, e Roberto Ferri. Seu sonho E montar Uma Exposição, Cujo tema Sera uma arte urbana com Crítica social.

"A arte barroca E Hoje Considerada morta Pelos Acadêmicos. Mas eu sempre fui apaixonado POR ESSE Movimento Artístico. Me SINTO nadando contra a correnteza, JA Que a arte contemporânea E o Que Tem Mais Espaço Hoje em Dia. Mas Ao MESMO ritmo sei Que Preciso Fazer o que gosto ", explicou.

No ateliê de Bruno, E Possível Encontrar belissimos Quadros Que retratam a Traição de Dalila, a sedução de Salomé, Maria e Jesus, Caim e Abel, alem de pinturas MAIS Realistas. Bruno trabalha TAMBÉM POR encomenda e Produz OS Quadros com Valores A Partir de R $ 600.





Escrever: Outra paixão

Além da pintura, Bruno Já escreveu hum Livro e ESTÁ Preparando Outro. Os Dois Falam de urbana Violência. O Primeiro Traz nenhum enredo hum o romance policial. O Segundo AINDA E mantido em sigilo.



"Como ideias fervilham na Minha mente. Sou autoditada e, EAo poucos, Venho agregando Ao Meu dom Conhecimento técnico. Infelizmente, AINDA NÃO Consigo viver Exclusivamente da Minha arte, mas Estou buscando para quê ISSO aconteça o Quanto antes ", Contou.