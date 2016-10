Restaurante popular de Niterói ganha sobrevida.

08/10/2016 às 11:13h Enviado por: Marcela Freitas

Dois dias após anunciar que encerraria as atividades, no Restaurante Popular Jorge Amado, em Niterói, a Alimentação Carmense, responsável pela administração da cozinha do restaurante cidadão, reconsiderou a decisão e, decidiu manter o local em funcionamento.



De acordo com o representante da Alimentação Carmense, Jailson Ribeiro, a decisão de manter a unidade aberta se deve a um clamor da população, mas em virtude dos constantes atrasos do governo do Estado, que somam 13 meses, a empresa estuda ainda o encerramento das atividades na Unidade. A dívida da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) chega a R$ 1.739.376,36.

Ainda segundo Jailson eles aguardam um posicionamento da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, assim como a Secretaria de Estado de Fazenda, sobre a quitação dos débitos.

“Optamos por manter aberto em virtude de uma série de apelos que recebemos nos últimos dias dos frequentadores. Temos clientes que almoçam na nossa unidade há muitos anos, são trabalhadores, são pessoas que precisam muito. A gente aguarda um posicionamento o governo do Estado quanto aos repasses até para melhorar o serviço que prestamos para a população”, explicou Jailson.

A notícia de que o espaço continuará funcionando foi recebida com alegria pelos frequentadores.

“Almoço aqui todos os dias. Esse espaço é uma terapia para nós idosos. Aqui fiz vários amigos. Seria muita maldade com a população mais carente fechar o único local que oferece comida a baixo custo”, disse a aposentada Bernadete Santos, 70 anos.

O vendedor ambulante José Bertolino, 61 anos, também ficou feliz com a decisão.

“Almoço aqui porque desta forma consigo economizar. Sou morador de São Gonçalo, mas trabalho em Niterói. Está é a melhor opção que temos. Se fechasse nossa situação ficaria bastante complicada”, contou.

Por dia são servidos no espaço 1550 refeições diárias além de 400 cafés da manhã diários. Na manhã de ontem, o cardápio oferecido era; Chicória, Salsicha com cenoura; ovos cozidos com molho rose, farofa e suco de uva.

Em nota a Secretaria de Fazenda informou que não há previsão de pagamento neste momento. Segundo o órgão, eles estão em meio ao pagamento da folha salarial do funcionalismo referente ao mês de setembro.