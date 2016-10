Estado do Rio tem a 7ª maior média geral do Enem e está acima da média do Brasil

08/10/2016 às 10:08h Enviado por: Marcela Freitas

O Ministério da Educação anunciou, na última terça-feira, os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2015). Neste ano, foram divulgadas as médias de 14.998 escolas das redes estadual, municipal, federal, privada em todo o país.



Comparando as redes estaduais de todo o Brasil, o Rio de Janeiro obteve a 7ª maior média geral do Exame entre as unidades da federação e ficou acima da média do Brasil.

Segundo a secretária de Estadual de Educação, a rede estadual foi à única a aumentar tanto a participação de escolas quanto a de alunos. A adesão de colégios que ofertam Ensino Médio subiu cinco pontos percentuais, indo de 49,2% em 2014 para 54,2% em 2015, ou seja, de 542 unidades para 604. Já a participação de alunos subiu 2,8 pontos percentuais, avançando de 41,9% para 44,7%, representando crescimento absoluto de 3.852 alunos.

Apesar dos números, ainda é grande a diferença entre as notas dos alunos da rede pública para a privada. Dentre as escolas, estaduais a primeira a aparecer na lista o Colégio de Aplicação da Uerj (48º lugar), mas está é vinculada à Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. A primireira unidade da rede que aparece está na 323ª posição.

Na região a escola que teve o melhor colocação no Ranking foi o Colégio Estadual Fernando Magalhães, de Jurujuba, em Niterói que conquistou a 604ª posição. Em 2014 a escola havia ficado entre as cinco melhores estaduais de Niterói e, desta vez, conseguiu liderar o ranking com média de 519,38 nas provas objetivas e 620,00 na redação.



A diretora da unidade, Patrícia Pinheiro, disse que o destaque da escola se deve ao empenho de alunos, professores e funcionários.

“Cheguei à escola em 2014 e neste ano, conseguimos alcançar o quinto lugar no município. Temos uma equipe muito comprometida e esforçada em fazer o melhor para nossos alunos. Aqui, além da aulas, temos parcerias com universidades que nos ajudam com palestras e atividades extra-curriculares.Temos tido muito progresso e vamos batalhar para que no próximo ano, sejamos a melhor escola estadual do Rio de Janeiro. Confio tanto no ensino desta unidade, que matriculei a minha filha aqui”, contou.

Aluna da unidade, desde o 6º anos, Taissa da Silva, 20 anos, disse que vem se preparando para as provas. “Quero fazer nutrição e tenho estudado bastante. A gestão desta escola é maravilhosa. Eles nos incentivam a buscar sempre o melhor de nós. Há inteiração entre alunos e professores”, contou.

Catarina Alves Freitas, 18 anos, que é filha de Patrícia, deixou uma escola conceituada da rede de ensino privada para freqüentar a escola administrada por sua mãe.

“Não senti diferença em relação ao conteúdo. Aqui os professores cobram bastante. A diferença é mais social. Tenho tido um bom desempenho e venho me preparando dentro e fora da escola para o vestibular de medicina”, contou.

Em São Gonçalo , a escola que conquistou a melhor pontuação foi o Walter Orlandini, no Paraíso. Na instituição, os alunos conquistaram 516,92, na prova objetiva e 586,19 em redação, conquistando a 626ª pontuação no Ranking. Em Maricá a melhor pontuação foi do Colégio Estadual Elisiário Matta que ficou na 758ª posição e em Itaboraí o CIEP 426 Eduardo Ribeiro de Carvalho, que ficou em 823 ª no ranking.

Em nota a Secretaria Estadual de Educação informou que quanto ao desempenho das escolas, a Secretaria está investindo para a melhoria constante dos indicadores e firmando parcerias. Uma delas será com a Fundação Universia, instituição internacional de Responsabilidade Social do Banco Santander, que vai criar uma espécie de sala de aula virtual para melhorar o desempenho dos estudantes da rede estadual no Enem, disponibilizando um banco de dados com mais de 70 mil questões e vídeo-aulas e um plano de estudos.