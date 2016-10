Beer Fest no campo de São Bento, em Niteroi

07/10/2016 às 18:51h Enviado por: Kimberly Mello

Por Catriel Barros.





Para os amantes da cerveja, neste fim de semana acontece a segunda edição do ''Beerfest Niteroi 2016''. De sexta (07) a domingo (09), das 14h as 22h, no campo de São Bento em Niteroi. O evento





reúne diversos rótulos de cervejas artesanais, além de dos food trucks e barracas gourmet.





Inspirado na Oktobeerfest, uma tradição de mais de 200 anos anos que teve inicio na Alemanhã, o evento trás novidades em relação as edições passadas dividindo lugar com a tradição. Mais de 100





rótulos de cervejas e chopps artesanais, além de food trucks, barracas gourmet, que vão de hamburgueres clássicos a opções gastrônomicas mais requintadas. Entre os nomes confirmados, Bemdito,





Burgetopia, Docimeo, El Patron, Fred Maeyer, Frites, Jay Jay, Larica Gourmet, Maria Fumaça, Mascate, Oinc Point, Ossos, Paludo, Só coxinha e Vicente Maia.





A organização promete ainda diferenciais como decoração tématica nas cores preto, vermelho e amarelo, tenda exclusiva de comida típica alemã, jogos de tabuleiro e cartas para entretenimento do





público e concurso de chopp a metro, esse com baterias no sábado e no domingo, elegendo o melhor bebedor de cada dia. Os dois vencedores ganharão uma viagem com acompanhante para a





Oktoberfest 2017, em Blumenau, com passagens, hospedagem e ingressos para o evento.





''O objetivo desse evento é oferecer a população um evento com entrada gratuita, música boa, bebida e comida de qualidade", conclui uma das organizadoras e assesora





A programação musical contará com nomes ja conhecidos do público, como a banda Discoé e Mauricio baia, que se apresentam na sexta-feira, e rodas de samba, sábado e domingo. A expectativa da organização é que em torno de 10 mil pessoas passem pelo local por dia.





"O objetivo do evento é tirar os moradores de Niterói e redondezas de casa, unir cultura gastronomia música de qualidade entretenimento , em um evento para família, com espaço Kids, área de piquenique e resgatar o campo de São Bento, explorar essa área que nunca teve evento desse porte", disse o organizador do evento, Marcelo Piauí.











Programação:





Sexta-feira

Discoé - 18h

Baia - 20h





Sábado

Roda de Samba - 14h

Thiago Messer - 18h

DKV - 20h





Domingo

Roda de Samba - 14h

Nando Motta & Tito Vianna - 18h

Devir - 20h