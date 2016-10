Festa surpresa no Craque do Amanhã

07/10/2016 às 19:45h Enviado por: Kimberly Mello

Ser criança é sinônimo de alegria e felicidade. O Projeto Craque do Amanhã, localizado no bairro Arsenal, em São Gonçalo, proporcionou esse momento especial para seus alunos, na tarde de ontem.





A comemoração adiantada do dia das crianças, surpreendeu a todos com a presença do medalhista paralímpico, Fábio Bordignon, e dos jogadores do Flamengo, Emerson Sheik e Pará.





Os alunos do projeto, aproximadamente 200 crianças, ficaram eufóricas ao verem seus ídolos. “Está sendo muito bom! É uma oportunidade incrível poder estar tão perto e conhecer quem eu admiro” - contou o participante do projeto, Alexandre Assis, de 13 anos.





A alegria também tomou conta dos atletas, que além de uma pequena palestra, tiraram fotos, e fizeram a entrega de prêmios do sorteio que aconteceu.

“Para mim, esse evento é muito importante, pois muitas dessas crianças sonham em ser atletas, e nós somos o espelho delas, e podemos deixar passar nosso legado” - explica o medalhista.





Os convidados receberam além de muito carinho, uma placa de agradecimento junto com a camisa do Projeto, que foram entregues pelos alunos: Henrique Oliveira, de 10 anos, Vitor Hugo Eletério, 9 anos, e Gustavo Costa, 12.





“O meu conselho para vocês que querem seguir carreira, é acreditar e fazer a coisa certa sempre. E aqui é o lugar pra isso” - afirmou emocionado, o jogador Sheik.





O projeto é executado através da Lei de Incentivo ao Esporte Federal e conta com o financiamento das empresas: Brasilcap, Lojas Renner e do Grupo Segurador BB Mapfre. Além do apoio da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.