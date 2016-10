Poste é 'esquecido' no meio da rua após obras de pavimentação

07/10/2016 às 16:32h Enviado por: Thiago Soares

Foto: Filipe Aguiar Foto: Filipe Aguiar

As obras da Via Binário, no bairro Lagoinha, em São Gonçalo, terminaram, mas o sentimento dos moradores e comerciantes da área não é este. Um poste foi esquecido em meio a rua principal, na Estrada do Pacheco, altura do número 14, e tem provocado acidentes quase diariamente.





Para tentar alertar a população sobre a localização do poste, principalmente no turno da noite, a prefeitura posicionou duas muretas de concreto, com setas pintadas de amarelo, em frente ao objeto. Segundo o comerciante Marcelo Rodrigues, de 44 anos, o poste precisa ser retirado, mas enquanto isso não acontece, era necessário mais sinalização e até a presença de um guarda municipal no local."Já tiveram alguns acidentes aí. Este poste não pode ficar onde está. Está perigoso, temos escolas perto, idosos que passam por aqui. No meu modo de ver, deveria ter um sinal e um guarda de trânsito aqui", disse.





Para o morador José Luiz Castro, de 57 anos, a não remoção do poste antes da liberação da pista é um absurdo e não deveria ter ocorrido. "Está uma coisa horrorosa, sem explicação. É um absurdo a Ampla não ter tirado isso daqui. Os acidentes já começaram e vão continuar ocorrendo se o poste não for removido. Esta entrada é nova, tem uns dois meses pronta, mas não poderiam liberar ela sem terminar tudo", reclamou o aposentado.





Outro comerciante, José Alberto, de 44 anos, revelou que na quinta-feira, uma pessoa se acidentou quando tentou desviar do poste."Ontem (quinta-feira) mesmo um rapaz bateu aí. Até mais cedo tinha pedaços do carro no chão. Ele deve ter se assustado quando viu esse poste. Para quem não conhece, melhor nem passar por aqui, principalmente à noite", disse.





A Prefeitura de São Gonçalo informou, por meio de nota, que a remoção é de responsabilidade da Ampla e que a empresa já foi acionada para realizar o serviço.