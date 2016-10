Evento comemora 'Dia das Crianças' em Niterói

07/10/2016 às 16:25h Enviado por: Dayse Alvarenga

Foto: Divulgação

Muita brincadeira é o que promete a comemoração antecipada do "Dia das Crianças" amanhã, a partir das 9h, em evento com entrada gratuita, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. Brincadeiras com os elementos da natureza, contação de história, bolhas de sabão, comida para os peixes no lago e teatro infantil tendo educação ambiental como tema. Essas são algumas das atrações do evento "Nosso Quintal é Seu Quintal" organizado pela entidade Ponto Org.

Situado em uma área verde de 4.000 metros quadrados na Rua 27, a criançada participará de uma atividade de conscientização sobre apreensão de aves com representantes do Parque Estadual da Serra da Tiririca que montarão um Gaiolão Humano. Ainda dentro da programação, o projeto teatral “Cidade Limpa”, da Cia de teatro Máscaras, tratará - de forma lúdica - a questão dos riscos no descarte do lixo. Os participantes podem ainda levar seu lixo eletrônico e óleo de cozinha para reciclagem, pois o Ponto Org é ponto de coleta.