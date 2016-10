Estagiária do Jornal OSG participa de Festival de jornalismo em São Paulo

07/10/2016 às 13:20h Enviado por: Catriel Barros

Foto: Luiz Nicolella Foto: Luiz Nicolella

A estudante de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) Letícia Lopes, de 19 anos, e estagiária do JORNAL O SÃO GONÇALO, foi selecionada para integrar uma oficina de estudos do "Festival Piauí GloboNews de Jornalismo". Após passar por um processo seletivo nacional, Letícia ganhou uma bolsa para participar do evento que será realizado em São Paulo, neste final de semana, 8 e 9 de outubro, no auditório do colégio Dante Alighieri.

Este ano, o tema do festival é “Quando o repórter põe a mão no vespeiro”, que chega em sua terceira edição sob a curadoria de Daniela Pinheiro. O objetivo é ensinar o jovem a importância fundamental da liberdade de expressão e da apuração, principalmente, em tempos de compartilhamento de notícias via redes sociais. Em São Paulo estarão estudantes de diversas partes do Brasil, mas também muitas estrelas do jornalismo mundial, que prometem revelar bastidores de reportagens que entraram para a história, além de expor alguns de seus trabalhos que trouxeram à tona casos de corrupção, pedofilia e tirania.

Ao todo foram 70 estudantes brasileiros inscritos, mas somente 16 foram selecionados. Destes, 10 são do Estado de São Paulo e seis de outras partes do Brasil. Todos tiveram que passar por um processo seletivo formado por duas etapas: uma delas era checar a informação de uma PAC em que o senador e ex-jogador de futebol, Romário, estava envolvido e informar se a afirmação era verdadeira. Outra era criar um verbete no Wikipédia de até 2.500 caracteres sobre a série de atentados que aconteceu no final de julho em Natal, Rio Grande do Norte.

De acordo com Letícia Lopes, sua inscrição foi por caso. Uma amiga comentou sobre o festival e como fazia pra entrar no processo seletivo, a estudante se interessou e começou a se preparar. Acabou sendo uma das 16 selecionadas. “Meu objetivo é enriquecer academicamente, sair do conforto da universidade, conhecer gente nova. Espero que ajude também na minha carreira, aprendendo mais sobre técnicas de apuração, saber filtrar as informações certas e necessárias. É uma experiência nova em jornalismo e que não estudamos a fundo na universidade”, conclui Letícia.

A primeira apresentação será no sábado, dia 8 de outubro, das 10h às 11h30, com o jornalismo alemão Thomas Kistner. Ele falará sobre suas reportagens que denunciaram casos de corrupção no esporte. Os mediadores serão os jornalistas Fernando Barros e Juca Kfouri. A programação do dia segue até as 19h30. Já no domingo, o bate papo acontecerá no mesmo horário, mas o palestrante será o César Batiz, famoso por ser um jornalista de oposição na Venezuela. Os mediadores serão os jornalistas Carol Pires e Simon Romero, este do New York Times.

Grandes jornalistas

Nos dias 8 e 9 de outubro, os debates terão participação de jornalistas que fizeram história, como Thomas Kistner (que vem denunciando há décadas casos de corrupção no esporte), Ginna Morelo (Jornal El Tiempo, Bogotá, Colombia), Mikhail Zygar (ex-editor chefe da DozHD TV, único canal independente da Rússia e que foi perseguido por Wladimir Putin), Walter Robinson (jornalista à frente da equipe do Boston Globe, que investigou o caso de pedofilia na Igreja Católica, trabalho que deu origem ao filme “Spotlight”), César Batiz (editor do site El Pitazo e jornalista de oposição na Venezuela), Michael Hudson (especialista em escândalos financeiros de Wall Street), Jon Lee Anderson (revista New Yorker) e Gianni Barbacetto (autor do conceituado livro sobre a operação Mãos Limpas, referência para os juízes da Lava Jato).

As duas ultimas edições, realizadas em 2014 e 2015, reuniram cerca de 400 pessoas nos dois dias de debate. Os ingressos podem ser adquiridos no (site) do evento, onde a programação completa também está disponível.