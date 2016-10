Égua abandonada é resgatada pelo Grupamento de Proteção ao Meio Ambiente

06/10/2016 às 19:11h Enviado por: Rennan Rebello

Agentes do Grupamento de Proteção ao Meio Ambiente (GPAM) resgataram uma égua que sofria maus tratos em Santa Catarina Foto: Catriel Barros

Por Catriel Barros





Agentes do Grupamento de Proteção ao Meio Ambiente (GPAM) da Guarda Municipal de São Gonçalo resgataram, na tarde desta quinta-feira (06/10), uma égua vítima de maus tratos. O animal, que estava bastante debilitado, foi abandonado há quatro dias na Rua Casimiro de Abreu, no bairro Santa Catarina.





Moradores contaram que recorreram a diversos órgãos públicos para realizar o salvamento da égua, porém sem sucesso. "Tive que buscar alimentos para não deixá-la morrer", indignou-se um morador.

Presidente da Comissão de Defesa e Proteção do Animal, da OAB de São Gonçalo, Carla Lacerda acompanhou de perto a retirada do animal do local.





"Recebi essa denúncia pelo Facebook na quarta-feira. Conseguimos realizar esse salvamento graças à ajuda da subcomandante da Guarda Municipal, que enviou os agentes GPAM", explicou Carla.

Após o resgate, a égua foi levada para um curral em Itaboraí, onde receberá atendimento veterinário.