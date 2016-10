Idosa é leitora assídua de OSG e membro da Escola Porto da Pedra

06/10/2016 às 11:35h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Maria das Graças não deixa de ler o jornal OSG.

O coração que bate no peito da aposentada Maria das Graças Dias da Silva, de 61 anos, tem dois amores. Mas, calma. As relações vividas por ela não são afetivas. A aposentada cultiva um carinho especial pela Escola de Samba Porto da Pedra e pelo jornal O SÃO GONÇALO.



Há 20 anos a frente da escola, ela já foi baiana e recebeu a honra de carregar a bandeira da Velha Guarda. “Eu vivo essa escola com todo o meu amor. Me sinto respeitada e cuidada. Gostava muito de desfilar como baiana, mas por sentir fortes dores no joelho, não pude continuar. Foi então que ingressei na Velha Guarda. Agora, sou a porta bandeira e estou muito lisonjeada”, afirmou.

Assim como o amor pela Porto da Pedra, dona Maria admira o trabalho feito por O SÃO GONÇALO. “Há 15 anos, leio assiduamente, todos os dias, o jornal. Fico até doente se não encontrar. Gosto de ficar bem informada. O jornal tem um baixo custo e muita notícia importante sobre a minha cidade. Quando perco uma edição, vou até à redação buscar. É difícil dizer o que mais amo. Por isso, divido meu coração com os dois amores”, contou Maria.

E como diz o ditado: “Filho de peixe, peixinho é”, sua filha Adriana Pires, 46, também cultiva uma relação especial pela escola de samba e OSG. “Minha mãe me levou para o samba e estou até hoje na Porto da Pedra. O amor pelo O SÃO GONÇALO, também aprendi com ela. Mas eu sou mais moderna e leio as notícias online”, explicou.