06/10/2016 às 11:20h Enviado por: Marcela Freitas

Foto: Clientes lamentam fechamento, que deve acontecer amanhã, quando termina o estoque de alimentos

Restaurante será fechado

Empresa que administra o Popular de Niterói está sem receber do Estado há mais de um ano

>> Clientes lamentam fechamento, que deve acontecer amanhã, quando termina estoque de alimentos

ORestaurante Popular Jorge Amado, em Niterói, pode fechar as portas amanhã. Sem receber os repasses do Governo do Estado há 13 meses, a Carmense, responsável pela administração do Restaurante Cidadão, informou que manterá o espaço funcionando só até o fim do estoque de alimentos, que tem previsão de acabar amanhã. No local são servidos, diariamente, 400 cafés e 1500 refeições.

A notícia não é surpresa para os clientes, já que há algum tempo a qualidade das refeições tem desagradado. Mesmo assim, eles lamentaram a interrupção do serviço. “Eu almoço aqui desde a inauguração. No começo, tínhamos um prato diferente a cada dia, com frutas e sucos. Ultimamente, o cardápio é o mesmo com salsicha ou ovo. Falta tempero na comida. Apesar disso, gosto muito do atendimento e dos funcionários. Sei que estão fazendo mais do que podem. Não vamos achar uma refeição com esse preço em nenhum outro lugar”, disse a manicure Fabiana Pereira, de 30 anos.

Quem também não concorda com o fim do serviço é o pedreiro Anderson Antunes. “A comida não está das melhores. Mas almoçando aqui, conseguimos fazer economia. A refeição tem sido racionada e com o cardápio repetido”, contou.

Cliente assíduo do restaurante, o metalúrgico Bentilho Jorge da Silva, 58, disse que espera que a decisão seja revista. “Essa é uma conquista do povo. Pagamos impostos para receber esses benefícios. Perder este restaurante sem reação é apoiar esse governo falido. O povo precisa se unir e brigar por seus direitos”, afirmou.

Em nota, a Carmense informou que, em virtude dos atrasos constantes nos repasses do governo do Estado, será necessária a interrupção do serviço. A Carmense informou, ainda, que se solidariza com o público que depende dos serviços do Restaurante Popular e aguarda definição do Governo Estadual para novo posicionamento.

A Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh) informou que a dívida de R$ 1.739.376,36 é devido à crise financeira que passa o estado. A Seasdh informou, ainda, que não foi comunicada sobre o fechamento desta unidade.