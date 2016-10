Esculturas de lixo gigantes repensam questão socioambiantal

05/10/2016 às 19:35h Enviado por: Kimberly Mello

Para problematizar e conscientizar a população, esculturas gigantes expostas pelo Rio põe em pauta o assunto do descarte de lixo em vias urbanas. Com o nome "Incomoda, né?", a mostra relata o quanto um lixo que se parece pequeno vira um grande problema na cidade. As esculturas ficam em cartaz até 30 de outubro em pontos estratégicos do Rio de Janeiro, como Cinelândia, Praça Antero de Quental, Praça Agripino Grieco e Calçadão de Bangu.





Uma bituca de cigarro no chão, por exemplo, parece não incomodar muita gente, agora multiplique ela por milhares... a ideia é exatamente essa: O promover a discussão e a transformação da atitude dos cidadãos diante da limpeza urbana.





Confira os lugares das exposições dos objetos gigantes:





Cinelândia, Centro – Guimba de cigarro

Praça Antero de Quental, Leblon – Copo de café derramado

Praça Agripino Grieco, Méier – Chiclete

Calçadão de Bangu, Bangu - Canudo