‘Tigre’ vai premiar leitores de OSG

05/10/2016 às 14:04h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Diretor de harmonia, Amauri de Oliveira, disse que selecionados terão que frequentar aos ensaios

Se você nunca desfilou na Marquês de Sapucaí, no Rio, terá uma excelente oportunidade no Carnaval 2017. Uma parceria entre O SÃO GONÇALO e a Unidos da Porto da Pedra proporcionará aos leitores a possibilidade de se apresentar com a agremiação na madrugada de 25 de fevereiro e ajudar na missão da escola retornar ao Grupo Especial.



Esse ano, serão escolhidos 40 leitores através de concurso cultural, que começa a ser divulgado em OSG no próximo dia 10, para ganhar pares de fantasias. Os nomes dos escolhidos serão divulgados no próximo dia 29 de outubro. O contemplado será alocado numa ala e poderá escolher um acompanhante para participar do desfile. “O contemplado com duas das fantasias terá a oportunidade de estar ali com a gente, apoiando a escola e cantando nosso samba. A responsabilidade é grande, seremos a sétima e última escola a se apresentar e fecharemos o Carnaval”, explicou o diretor de harmonia da agremiação, Amauri de Oliveira. Os ganhadores também deverão comparecer aos ensaios técnicos na quadra da escola e na Sapucaí para que possam ter o samba enredo ‘na ponta da língua’. Os ensaios de rua iniciarão após a definição de algumas datas pela Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Lierj).

“Terão que ir em todos os ensaios e serão tratados como sendo da comunidade. Se não houver comprometimento com a escola, serão cortados como qualquer outro integrante. Isso porque a harmonia tem que fazer com que todos cantem o enredo com muita alegria. Sempre nos apresentamos com uma comunidade de canto forte. Por isso, aposto nessa parceria com O SÃO GONÇALO. Teremos grandes frutos e faremos um maravilhoso desfile”, afirmou.

Os ensaios acontecem às quartas-feiras, entre 21h30 e 22h30, na quadra da Porto da Pedra, na Travessa João Silva, 84, no Porto da Pedra. Os ensaios de domingo ainda não têm datas definidas.