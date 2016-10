UFRJ suspende aulas em faculdades após incêndio no prédio da reitoria.

05/10/2016 às 10:51h Enviado por: Catriel Barros

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) decidiu, em reunião nesta tarde, suspender até a próxima sexta-feira (7) todas as atividades acadêmicas do prédio da reitoria, atingido, na noite de ontem (3) por um incêndio. No prédio, funcionam a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a Escola de Belas Artes e o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. As chamas atingiram as salas da Pró-Reitoria de Gestão e Governança e, parcialmente, as pró-reitorias de Finanças e de Pessoal. O incêndio foi no oitavo andar do prédio, na Ilha do Fundão.





A direção das faculdades atingidas estão avaliando a necessidade de salas para que as aulas sejam retomadas dentro de poucos dias. A expectativa é que as aulas recomecem na próxima segunda-feira (10). Equipes técnicas estão levantando a situação das salas atingidas, e um relatório será publicado em breve.





A reitoria da UFRJ solicitou apoio do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (Coppe/UFRJ) para elaborar um laudo sobre possíveis comprometimentos estruturais da edificação. A parte elétrica do prédio e a rede de informática já estão sendo avaliadas pela prefeitura da UFRJ e pela Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação.





Instalação





Provisoriamente, a reitoria será instalada no Centro de Ciências da Matemática e da Natureza, assim como as pró-reitorias. As atividades administrativas não serão suspensas, com a finalidade de assegurar a solução de questões burocráticas da instituição de ensino.





Em nota, a reitoria agradeceu a solidariedade das demais universidades federais, estaduais e da comunidade acadêmica nacional e internacional.





De acordo com a nota, a reitoria marcará reuniões com o Ministério da Educação e as outras pastas diretamente relacionados a universidades, além de buscar apoio de instituições como o Congresso Nacional.





Fonte: Agência Brasil