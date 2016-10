Professores e funcionários da rede estadual fazem paralisação hoje

05/10/2016 às 11:35h Enviado por: Kimberly Mello

Professores e funcionários das escolas estaduais realizam paralisação de 24 horas, hoje, para cobrar a devolução dos dias descontados pelo governo na greve de março a agosto. A categoria realiza assembleia, às 11h, no auditório da Associação Brasileira de Impresa (ABI), no Centro do Rio. Depois, a categoria promete ato de protesto nas escadarias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), também no Centro, que tem horário previsto a partir das 15h.



Na greve realizada pela categoria este ano e que durou mais de quatro meses, o governo se comprometeu a devolver o desconto dos grevistas de 17 dias do mês de junho. No entanto, o governador em exercício, Francisco Dornelles, até agora não cumpriu o acordado com o sindicato.

A assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Educação foi procurada, mas não deu retorno até o fechamento desta edição.