05/10/2016 às 11:30h Enviado por: Kimberly Mello

Foto: Foto: Universitários participaram de atividades sobre conciliação no TRF2 durante quatro dias Foto: Foto:

>> EXPERIÊNCIA

Estudantes de Direito da Universo vivenciam prática jurídica no TRF2

>> Universitários participaram de atividades sobre conciliação no TRF2 durante quatro dias

Os alunos da Universidade Salgado de Oliveira participaram do 2° Mutirão de Conciliações Pré-Consensuais do Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB), que aconteceu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro no Tribunal Regional Federal da 2ª Seção (TRF2). No mutirão, que teve como objetivo executar a conciliação das anuidades em atraso dos filiados do CRB, os estudantes do 4° ao 10° período do curso de Direito da Universo Niterói puderam acompanhar as audiências com os procuradores do Conselho.

“Está sendo muito importante participar do mutirão, pois temos a oportunidade de conhecer e entender como cada função age na prática. É interessante ver como a lei é aplicada e como é uma conciliação. Há a possibilidade de conversar e chegar a um denominador positivo para as partes”, afirmou a aluna do 5° período de Direito, Danuza Cristina, de 27 anos. Os estudantes fazem parte do Projeto Universo na Conciliação. A atividade foi feita sob a orientação dos professores Priscila Lima Rosa, Carla Monnerat Mendonça, Aline Pernas, Michele Penha de Oliveira e Marco Antônio e do procurador do CRB, Dr. Rodrigo Itabaiana. A juíza Vanessa Simione Pinotti ressaltou a importância da participação dos alunos. “É ótimo! Eles precisam ter a vivência para saber se é isso mesmo que eles querem. Porque a teoria é diferente da prática. A advocacia é uma profissão ampla e isso é bom que eles decidem em que área vão seguir”, finalizou.