Igreja faz dia de bênçãos para ‘bicharada’ em Icaraí

05/10/2016 às 11:25h Enviado por: Sany Medeiros

Foto: Proprietários levaram animais para serem benzidos na igreja

A ‘bicharada’ ganhou uma homenagem especial dos membros da Igreja Porciúncula de Sant’ana, em Icaraí, Niterói, no Dia Mundial de Proteção aos Animais ontem. Foram realizadas missas de hora em hora para abençoar os animais no dia que também é do seu protetor – São Francisco de Assis.



É o caso de Mary Poppes, uma cadela de oito anos, da raça poodle, que foi resgatada na enchente, ocorrida há cinco anos, em Teresópolis, por um helicóptero da equipe do Corpo de Bombeiros que fazia o socorro de pessoas e animais após as enchentes e deslizamentos naquela região.

“Ela ia ser jogada na água, mas na hora foi resgatada. Os meus pais se sensibilizaram com a Mary e a trouxeram para mim. Ela é minha filha, a paixão da minha vida. Eu frequento a igreja desde pequena e decidi trazer a Mary para receber a bênção pela segunda vez”, contou Gabriela Cola, de 37 anos. A professora Neuza Resende, 50, também não deixou de levar Sarita, uma cadela de 12 anos, que está adoentada. “Eu rezo todos os dias em devoção a São Francisco em prol da saúde e vida de Sarita. Minha pequena tem problema de coração e tumor na mama. É a primeira vez que a trago e minha fé fará que ela se cure e viva mais anos em nossa família. Sarita é a minha filha”, enfatizou.

O Frei Sergio Pagan está, há sete anos, na frente da Igreja Porciúncula de Sant’ana. “Admiro a devoção dos fiéis. A fé das pessoas em vir buscar a bênção é acolhedora. É com muito amor e carinho que recebemos os animais todos os anos. Hoje (ontem), cerca de 200 animais já passaram por aqui”, contou.