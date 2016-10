Doações para animais continuam em Alcântara

05/10/2016 às 11:20h Enviado por: Matheus Merlim

Foto: Luiz Nicolella

Mais dois dias de solidariedade. A campanha para arrecadar alimentos e materiais para os pets, criada pela parceria entre O SÃO GONÇALO, Sociedade União Internacional Protetora dos Animais (Suípa RJ) e Associação Casa do Cão & Gato (ACCG), que terminaria hoje, foi prorrogada até sexta-feira. O ponto de coleta é em Alcântara, no popular Prédio do Relógio. Até o momento, já foram doados cerca de 50 quilos de ração, além de medicamentos e uma grande quantidade de jornais. A campanha começou, na terça-feira passada, e são aceitos ainda: potes vazios de sorvete ou margarina, papelão, produtos de limpeza, lençol, travesseiro, toalha e ventilador.



A iniciativa surgiu durante a elaboração das pautas do tradicional “Caderno Pet”, que será distribuído com O SÃO GONÇALO no próximo dia 30 de outubro. Em meio a pesquisas e temas, veio a ideia de ajudar os órgãos que dependem do trabalho de voluntários e da doação do público.

O ponto de coleta fica na Rua Yolanda Saad Abuzaid, 150, Alcântara, nos fundos do prédio do relógio, onde funcionários de OSG estão para receber qualquer doação, das 9h às 13h ou das 14h às 18h. Quem quiser conhecer a ACCG, pode entrar em contato pelo telefone (21) 97277-4447 ou acessar o www.facebook.com/AssociacaoCasaDoCaoEGato. Já a Suípa fica na Avenida Dom Hélder Câmara, 1801, Benfica, Rio, telefone 3297-8777. Site: https://www.suipa.org.br/.