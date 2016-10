Família homenageia casal que morreu em acidente

04/10/2016 às 17:36h Enviado por: Thiago Soares

A mãe de Bianca, Andréia Guimarães aceitou a homenagem póstuma proposta pelos amigos Foto: Alex Ramos O muro foi grafitado pelo tatuador Bula em Venda da Cruz Foto: Alex Ramos Foto: Alex Ramos

Cinco meses após um grave acidente de carro que terminou com morte de Bianca Guimarães Cabral, de 23 anos, e Philipe Ribeiro Monsor, de 20, na Covanca, em São Gonçalo, familiares e amigos dos jovens fizeram uma bela homenagem para o casal. Os dois tiveram seus rostos eternizados num muro, próximo ao local da batida. No acidente, outras duas pessoas morreram.





A homenagem partiu de amigos das vítimas. No entanto, antes de ser elaborada, a mãe de Bianca, a auxiliar de enfermagem Andréia Guimarães, de 40 anos, foi consultada e aceitou que a imagem fosse pintada. "Alguns amigos pediram para fazer isso por eles e eu aceitei. Tenho a presença da minha filha dentro de mim todos os dias. Não acho que ver a imagem dela aqui me fará relembrar dos momentos do acidente", comentou.





Os responsáveis pela obra foram Eduardo Cotrim, o Bula, de 34 anos, e Leonardo Lopes, o Lel. Afastado há anos da profissão de grafiteiro, Bula contou o motivo que o fez aceitar fazer uma arte tão grande na via. "Eu estava há oito anos sem fazer grafites, me dedicando a missão de ser tatuador. Mas com um pedido desses, de uma mãe, não tinha como não aceitar", disse.