Encontro reúne YouTubers em bar de gelo de São Gonçalo

04/10/2016 às 12:27h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Leonardo Ferraz

Por Daniela Scaffo





O bar de gelo itinerante “Tropical Ice Bar”, que está alocado desde junho no Partage Shopping São Gonçalo, está sendo um sucesso e estendeu sua temporada no mall até o próximo dia 16. Para comemorar sua passagem na cidade, foi preparada uma programação especial para seu público, intitulada de “Semana dos YouTubers no bar de gelo”.





O evento vai reunir os YouTubers Karyne Barreto, Gabriel Lepsch, Bruno Rodrigues, La Fênix, Raquel Martinez e as gêmeas do canal Planeta das Gêmeas, Nicole e Melissa e promete ser uma grande oportunidade para que os fãs conheçam de pertinho as pessoas que vem acompanhando diariamente pelos canais online.





Além disso, o próprio YouTuber terá a chance de conhecer o maior bar de gelo itinerante já criado no país, gravar vídeos e fazer muitas fotos no local.





"Estamos muito animados para essa semana dos YouTubers e preparamos uma programação bem bacana para todo mundo se divertir", contou o empresário Walber Soares, que idealizou o espaço juntamente com seu irmão, Alan Soares.





A “Semana dos YouTubers no bar de gelo” inicia-se na próxima quarta-feira, com Karyne Barreto e termina no domingo, com as gêmeas, acontecendo no horário de 13h30 às 18 e de 18 às 22h. Cada YouTuber será convidado para um dia do evento, que deve receber cerca de 200 pessoas diariamente. A programação completa está na página do Facebook do evento 'Tropical Ice Bar'.





Os ingressos antecipados para os interessados em conhecer as personalidades custam R$50, dando direito a entrada no evento, camisa autografada do YouTuber referente ao dia do bilhete adquirido, foto com o ídolo, coquetel preparado no próprio bar de gelo e participação em sorteios.





O bar de gelo – O Tropical Ice Bar estreou no Partage Shopping São Gonçalo em 16 de junho e já recebeu aproximadamente 10 mil visitantes. Com mais de 290 metros quadrados de área temática, esse é o maior bar de gelo itinerante no país.





O local fica no 1º piso do mall e conta com uma câmara frigorífica onde a temperatura pode chegar a -18ºC. Em dias normais, o visitante paga R$30 por 15 minutos de permanência no bar de gelo. Não é preciso se preocupar, já que logo na entrada são cedidos calças, luvas, casacos térmicos, além de kits higiênicos e descartáveis para usar embaixo das roupas.





No interior do bar existem esculturas, copos e bancos congelados, além de um animadíssimo DJ tocando os maiores sucessos das pistas de danças e iluminação com efeitos de boates para não deixar ninguém parado. As bebidas servidas no local são sucos, refrigerantes e drinks, com e sem álcool.