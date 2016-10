Motorista dá exemplo, ganha as redes sociais e muitos elogios

04/10/2016 às 11:08h Enviado por: Samuel Castro

O ato ganhou as redes sociais e rendeu elogios da empresa e da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor). Foto: Alex Ramos

Dia 14 de setembro de 2016. O relógio marcava 12h53 na estação Nossa Senhora das Mercês, na Alameda São Boaventura, no Fonseca, Niterói. Este poderia ser mais um dia do motorista de ônibus Marcos Eugênio, de 38 anos, mas não foi. O profissional teve um gesto nobre ao ver um deficiente visual tentando atravessar as pistas. Ele desceu do coletivo e foi até o deficiente, o ajudando a atravessar a via movimentada. O ato ganhou as redes sociais e rendeu elogios da empresa e da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro (Fetranspor).



O gesto de Marcos foi flagrado pelas câmeras do coletivo e ganhou as redes sociais após ser divulgado pela Fetranspor. Assista ao vídeo no facebook de OSG: https://www.facebook.com/osaogoncalo/. O motorista, que trabalha há 12 anos como rodoviário e sete como motorista, ficou surpreso com a repercussão. “Essa deveria ser uma atitude comum. Quando fiquei sabendo que estavam me elogiando pelo gesto, fiquei contente, mas não fiz mais do que o necessário. Vi aquele senhor tentando atravessar sem que ninguém o ajudasse e fui auxiliá-lo. Acho que as pessoas deveriam amar mais ao próximo e se colocar no lugar do outro”, afirmou.

Em nota, a Fetranspor elogiou a atitude do profissional. “Motoristas como o Marcos são milhares espalhados pelo estado. Porém, nem sempre suas atitudes são registradas e compartilhadas. Ao Marcos e a aos profissionais que servem de exemplo de um modo geral, nossa sincera gratidão e nossos parabéns”.

Perfil - Marcos é gonçalense e morador de Nova Cidade. Casado e pai de dois filhos, ele trabalha na linha Maricá-Castelo da empresa Nossa Senhora do Amparo. (Marcela Freitas)