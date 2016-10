Poupa Tempo está perto do fim

04/10/2016 às 13:30h Enviado por: Samuel Castro

Rio Poupa Tempo de São Gonçalo está funcionando em estado precário com vários problemas Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

O futuro do Rio Poupa Tempo em São Gonçalo está ameaçado. A unidade, que funciona no São Gonçalo Shopping, em Boa Vista, pode ter suas atividades encerradas em dezembro. Na última sexta-feira, o Detran já cancelou o serviço de emissão de identidade no espaço. Ontem, quem procurava o serviço era orientado a ligar para o agendamento nos postos do Rocha e Neves ou em Niterói. Apenas a entrega das identidades serão efetuadas no espaço até o fim deste mês.



De acordo com um funcionário, no último dia 26 de setembro, durante reunião organizada pelo Consórcio Rio Cidadão, os atendentes foram informados que para manterem as atividades será necessário redução salarial de 25%, além do corte de todos os benefícios (plano de saúde, odontológico e tíquete alimentação), sendo mantida apenas a passagem.

“Nos falaram que o contrato do Rio Poupa Tempo - São Gonçalo encerra no dia 7 de dezembro de 2016 e se o governo do Estado e o sindicato (Sindeap) não aceitarem a referida redução de salário e de carga horária, não haverá possibilidade de continuar com o projeto e todos os funcionários serão desligados em dezembro”, disse.

Atualmente, cerca de 80 pessoas trabalham no local e são terceirizadas, com salários de cerca de R$ 1.065. “Estamos sem saber o nosso futuro. Se continuarmos, teremos que aceitar as condições impostas. Não temos previsão para o pagamento do salário deste mês”, contou outro funcionário. Em junho, O SÃO GONÇALO mostrou outros problemas enfrentados pelos funcionários, que estão trabalhando sem ar condicionado e com banheiros interditados.

A assessoria de imprensa do Governo do Estado informou que está estudando com o Consórcio Gestor para equacionar os custos de operação na unidade. Como medida de contenção, o Detran está realocando os atendimentos. Na unidade São Gonçalo, apenas a diretoria de Habilitação permanece com a agenda aberta até o dia 21 de outubro, quando também será realocado para outro posto do Detran. A assessoria confirmou, ainda, o fim do contrato no dia 7 de dezembro e que não há possibilidade de renovação, conforme lei nº 8.666/93, e há estudos de viabilidade técnica visando a manutenção dos atendimentos. Não há previsão para conserto do ar e dos banheiros.