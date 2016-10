03/10/2016 às 09:55h Enviado por: Catriel Barros

Seis municípios terão segundo turno no estado do rio de janeiro





Além do Rio de Janeiro, cinco cidades terão a eleição para prefeito definida no segundo turno no estado. Ao todo, 10 cidades poderiam ter segundo turno no estado, mas, em quatro, a eleição foi definida já na primeira votação.







Segundo maior colégio eleitoral do estado, com 686 mil eleitores, São Gonçalo teve uma disputa acirrada em que o primeiro colocado, Dr. José Luiz Nanci (PPS), atingiu 20,46% e o segundo colocado, Dejorge Patrício (PRB), teve 20,24%.





Duque de Caxias também terá segundo turno, com os candidatos Washington Reis (PMDB), que teve votação de 35,76%, e Dica (PTN), com 20,93%. A cidade tem 628 mil eleitores.





Com 583 mil eleitores, Nova Iguaçu teve o pleito definido no primeiro turno. Com 99,58% das urnas totalizadas, Bornier, do PMDB, tinha 61,51% dos votos válidos.





Em Niterói, também haverá segundo turno. Com 370 mil eleitores, o município escolherá o prefeito entre Rodrigo Neves (PV), que teve 47,98% dos votos no primeiro turno, e Felipe Peixoto (PSB), que recebeu 30,69%.





Em Campos de Goytacazes, a eleição foi definida no primeiro turno com a vitória de Rafael Diniz (PPS), que teve 55,19% dos votos. O município tem 359 mil eleitores.





São João de Meriti, com 368 mil eleitores, também poderia ter segundo turno, mas a disputa foi definida neste domingo (2), com a vitória de Dr. João (PR), que obteve 50,90% dos votos.





Em Belford Roxo, onde o eleitorado é de 328 mil pessoas, Waguinho (PMDB) venceu com 72,46% dos votos válidos.





Com eleitorado de 244.644 eleitores, Petrópolis terá segundo turno entre Bernardo Rossi (PMDB), que recebeu 45,55% dos votos, e Rubens Bomtempo (PSB), que teve 42,21%.





Cidade menos populosa do grupo, Volta Redonda terá segundo turno. Baltazar (PRB) recebeu 31,96% dos votos e vai concorrer com Samuca Silva (PV), que teve 24,84%.





Fonte: Agência Brasil