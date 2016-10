Eleições sem transtornos

03/10/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Fiscais do TRE levaram cinco pessoas que estavam fazendo boca de urna para a 73ª DP (Neves) Foto: Filipe Aguiar

Por Renata Sena e Marcela Freitas

As eleições municipais transcorreram sem grandes problemas em São Gonçalo e Niterói. Apesar da intensa movimentação nas ruas, não houve incidentes e poucas urnas foram substituídas. A Polícia Militar, Exército e Guardas Municipais garantiram a segurança. Fiscais do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) prenderam cinco pessoas em São Gonçalo fazendo boca de urna, que podia ser vista na maioria dos colégios eleitorais da cidade, assim como a sujeira, com ‘santinhos’ no chão, que estava em toda parte.



Diferente da média de 20% de eleitores que não foram votar e outros 25% que anularam ou votaram em branco, Francisca Paula Assis, de 73 anos, fez questão de exercer o direito à cidadania e contribuir para a melhoria da cidade no Colégio Presidente Castelo Branco, no Boassu. “Não precisava mais votar, mas faço questão. Para cobrar, eu preciso participar”, afirmou.

Foi este mesmo pensamento que levou a dona de casa Ana Maria Carvalho, 61, a votar no Colégio Santa Terezinha. “Operei a vesícula, há uma semana, e ainda estou de repouso. Mas moro aqui perto e não poderia deixar de votar”, contou.

Na Escola Estadual Professora Abigail Cardo, no Jardim Catarina, houve insatisfação com a ação de traficantes que faziam bocas de urna, coibindo a população. “Não tem policiamento nenhum aqui. Tem uma barricada em frente a escola”, reclamou um eleitor que, temendo represálias, pediu para não ser identificado.

No Colégio Estadual Trasilbo Figueiras, as filas foram grandes durante toda a manhã. Apenas dois PMs faziam a segurança da unidade. A ausência das tropas federais (Exército) foi sentida, já que a área é de conhecido conflito e para chegar à unidade é necessário passar por diversas ruas paralelas que contam com barricadas.

Boca de urna – Apesar de proibida, a prática de boca de urna ocorreu livremente em São Gonçalo. Cinco pessoas, entre elas uma mulher, foram presas acusadas de praticar propaganda irregular. Os suspeitos foram detidos no Colégio Municipal Ernani Farias, em Neves; Ciep 413 - Adão Pereira Nunes, no Paiva; e Colégio Municipal Joaquim Lavoura, em Vila Lage.