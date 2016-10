02/10/2016 às 17:03h Enviado por: Kimberly Mello

A Justiça Eleitoral teve que substituir 2.331 urnas devido a falhas nos equipamentos, em seções eleitorais de todo o país, até as 15h.





O Rio de Janeiro foi o estado com mais trocas de urnas, no total de 441 máquinas. Em seguida aparecem São Paulo, com 314, e Rio Grande do Sul, com 228.