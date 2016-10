Gol de ‘letra’ em São Gonçalo

02/10/2016 às 12:43h Enviado por: Rennan Rebello

Há 10 anos, os sonhos de um ex-jogador de futebol vêm ajudando a transformar a vida de milhares de jovens de comunidades carentes de São Gonçalo. O projeto Karanba - cujo objetivo é nortear o futuro de meninos e meninas através do esporte, educação e cultura - tem desde 2011 como sede o bairro Vista Alegre.





O Karanba foi fundado e idealizado pelo ex-jogador de futebol Tommy Nilsen que começou e encerrou a carreira de atacante profissional no Lyn, da Noruega. Após uma série de contusões que o impediram de continuar jogando profissionalmente, aos 25 anos, Tommy encontrou um outro norte para sua vida. Em 2004, em viagem ao Brasil, com a finalidade de esquecer os problemas, ele se viu confrontado com a situação de desigualdade social do país: De um lado, a Cidade Maravilhosa e de outro as dificuldades das classes mais baixas.





É aí que surge a palavra Karanba, que dá nome ao projeto, oriunda da palavra caramba, em português e escolhida por expressar as surpresas encontradas por Tommy no Brasil. Dois anos depois da primeira visita, Tommy voltou com a vontade de mudar e contribuir com os jovens. O projeto iniciado no Alto da Boa Vista, no Rio, foi custeado até 2010 com fundos próprios. Mas após a exibição de um documentário em uma TV norueguês, o Karanba ganhou seus primeiros patrocinadores.





Há cinco anos, o projeto foi transferido para São Gonçalo, onde atende cerca de 500 jovens na sua sede e mais 500 nos núcleos nos bairros do Boaçu, Jóquei, além das cidades de Itaboraí e Rio Bonito. Gerente administrativo do projeto, Jorge Ronaldo Fonseca, de 52 anos, deixou o trabalho em um clube profissional para se dedicar integralmente ao Karanba.





Adolescentes disputam competições na Europa





Alunos do projeto (feminino e masculino) participam de competições na Europa. O Karanba acumula títulos no Dana Cup, na Dinamarca, em 2008 e 2009 (ambas na categoria sub-18) e, em 2010, foram campeões com o time sub-16 na Norway Cup, na Noruega, e na Gothia Cup, na Suécia, título mais importante da história da equipe.





Atualmente, os meninos disputam a semifinal da 2ª divisão do Campeonato Carioca Sub 15 e 17, pelo Sampaio Corrêa. Eles também participam de competições estaduais e municipais, em várias categorias. O Karanba mantém parcerias também com grandes times cariocas, nas quais os jovens que mais se destacam são encaminhados a testes. A assistente social Daritia Santos de Azevedo, 29, explicou que além do esporte, o Karanba dá outras oportunidades “Eles têm aulas de inglês, reforço escolar e cursos técnicos. A partir de suas aptidões e interesse, eles são encaminhados a cursos. Muitos saíram empregados”, contou.





A pedagoga Surya Carvalho, 32, ressaltou que uma das exigências para conseguir uma vaga é estar matriculado em uma escola pública ou privada. “O boletim e a declaração escolar é uma exigência, e os treinos acontecem no contraturno escolar”, afirmou. Quem quiser conhecer o projeto, a sede do projeto fica na Rua Cidade Lisboa, 76, telefone 3710-1786