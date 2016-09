Água jorra por debaixo do asfalto no Galo Branco

30/09/2016 às 12:45h Enviado por: Samuel Castro

oradores colocaram pano para sinalizar buraco feito pela água Foto: Alex Ramos

Moradores da Rua Leci dos Reis, no Galo Branco, em São Gonçalo, convivem com o paradoxo entre a falta de água e o desperdício do líquido há 15 dias, quando rompeu uma tubulação da Cedae. O vazamento fica a um metro abaixo do asfalto.

“Escutávamos o barulho da água sem identificar onde estava vazando. Somente após um acidente, tivemos ciência da quantidade de água sendo desperdiçada”, contou a dona de casa Neuza Maria Silveira, de 63 anos.

De acordo com a dona de casa Glantina Freitas, 71, o problema não se resume só a falta de água. “A água passou a ser um detalhe. Todo o solo foi levado pela força da água. Só temos uma fina camada asfáltica cobrindo a rua. O risco de acidente é grande. Sinalizamos com um pedaço de madeira, mas caso passe um veículo pesado, o solo pode se desprender por completo”, afirmou.

De acordo com o marceneiro Cícero Vicente Araújo, 59, técnicos da Cedae estiveram no endereço, fizeram fotos e não voltaram para fazer o reparo. “Eles fotografaram e nada fizeram. Já aguardamos há uma semana”, afirmou. A assessoria de imprensa da Cedae informou que o reparo será feito hoje.