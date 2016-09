Implanto Niterói 2016 - 3º Meeting de Implantodontia

Por Kimberly Mello

Grandes nomes da implantodontia nacional estão reunidos no 3º Meeting de Implantodontia, que está ocorrendo no H Niterói Hotel, no Ingá, entre hoje e amanhã, e tem como objetivo mostrar o que há de mais atual na especialidade. No encontro estarão presentes alunos e professores do curso de Odontologia da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Serão dois dias voltados totalmente à implantodontia.









Para a coordenadora do evento, Dra. Márcia Naomy Armond, formada em Odontologia pela Universo, o Implanto Niterói 2016 é uma oportunidade de agregar conhecimento, além de conhecer as novas técnicas e protocolos cirúrgicos. O evento conta com o apoio de grandes empresas de equipamentos e produtos, além da grade científica.









“Este é o terceiro ano que participo do encontro. Ele é muito elucidante, e traz tudo que há de mais novo no mercado, além dos vários profissionais renomados. É muito bom para a cidade receber esse tipo de evento", afirma o implantodontista Mário José Alvez, morador de São Gonçalo.