Prefeitura de SG multa Haztec

29/09/2016 às 14:00h Enviado por: Samuel Castro

Aterro sanitário, de responsabilidade da Haztec, não está funcionando no período noturno Foto: Leonardo Ferraz

A Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A foi multada pela Prefeitura de São Gonçalo em R$ 170 mil por ter interrompido as atividades no Aterro Sanitário em períodos noturnos. Isso impossibilitou que o lixo coletado não fosse despejado lá, atrasando o serviço de coleta e atrapalhando a limpeza urbana em bairros como Jardim Catarina, Estrela do Norte, Trindade, Bairro Antonina, Mutuá. A empresa, no início do mês, já havia sido notificada por uma outra paralisação que também prejudicou a coleta de lixo na cidade.



A multa será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (29) e na justificativa a secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informa que a sanção ocorreu pela “empresa ter causado evidente prejuízo à população gonçalenses devido a interrupção de serviço essencial de saúde pública”. De acordo com a Secretaria Municipal, além desta medida foi também providenciada uma força tarefa em conjunto com a empresa Marquise, responsável pela coleta urbana no município.

Recordando - No início de julho, a Prefeitura de São Gonçalo teve que montar um mutirão para recolher 900 toneladas de lixo e entulhos, que estavam acumulados em diversos pontos da cidade devido ao fechamento parcial do aterro sanitário. Na época, a prefeitura notificou a empresa para que regularizasse os serviços sob pena de sanções. Cerca de 160 homens das subsecretarias de Limpeza Urbana, Parques e Jardins e Obras e Conversação participaram da ação com ajuda de máquinas e caminhões.

A assessoria de imprensa da empresa Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A foi procurada, na noite de ontem, mas não foi encontrada para dar esclarecimentos sobre o caso.