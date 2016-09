Casal de idosos é reunido depois de foto de despedida viralizar

A foto de um casal de idosos se despedindo depois que foram internados em clínicas diferentes ganhou as redes e emocionou o mundo. Agora, a história de Wolfram e Anita Gottschalk teve um novo capítulo: eles, enfim, foram reunidos.

A notícia foi dada pela neta deles, Ashley Bartyik, pelo Facebook. Ela publicou fotos e um comunicado da família dizendo que desde a semana passada os idosos casados há 62 anos estão sob o mesmo teto.

"Quinta-feira, nossa família presenciou com alegria a reunião de Wolfram e Anita Gottschalk. Wolfram finalmente foi removido para a mesma clínica que Anita no Morgan Heights", escreveu Ashley.



A neta do casal publicou ainda duas fotos e um vídeo do reencontro de Wolfram, de 83 anos, com Anita, de 81.