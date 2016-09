SG ganha mais uma creche

28/09/2016 às 13:00h Enviado por: Samuel Castro

Imóvel tem salas, brinquedoteca, banheiros adaptados, cozinha, refeitório e área de recreação Foto: Divulgação

Mais 150 crianças de zero a cinco anos de idade foram beneficiadas com a inauguração de mais uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei). Localizada em Monjolos, a nova unidade foi entregue à população, na tarde de segunda, pela secretária de Educação, Vaneli Chaves, e pelo deputado estadual Nivaldo Mulim. Ao longo dos últimos três anos, a Prefeitura de São Gonçalo ampliou o atendimento em 14 unidades de ensino e está construindo e entregando outras seis.



A Umei Marcolina Maria da Conceição, a “Tia Marcolina”, fica na Estrada José de Souza Porto e atenderá as crianças através de quatro salas de aulas, brinquedoteca, banheiros adaptados à educação infantil, cozinha, refeitório, secretaria, área de recreação externa. A unidade funcionará em dois turnos com berçário, maternal e, a partir de 2017, também com a pré-escola.

Vizinha da creche, Jéssica dos Santos, de 21 anos, mãe de Ana Clara, de 1 ano e 8 meses, acompanhou a inauguração e revelou que tinha um motivo muito especial para estar ali. “Estudei aqui quando tinha três anos e fui aluna da Tia Marcolina. Foi um tempo muito bom, mas a creche era bem diferente. Agora, esta linda, cheia de brinquedos. Fiz questão de vir para testemunhar esse momento, ver como ficou. Minha filha vai estudar aqui com certeza, já vou ver como faço para matriculá-la”.

Há três meses, a secretaria de Educação entregou as Umeis Professora Claudia de Souza Mota Castro, no Mundel; e Edneia Mascarenhas, em Amendoeira. Estas unidades possuem berçário, maternal I e II e pré I e II, chuveiros e banheiros com acessibilidade em cada sala, além de uma área externa com playground e ampla área de lazer.

Em breve, a prefeitura iniciará obra de outras seis creches em Jardim Catarina, Menino de Deus, Novo México, Arsenal, Luiz Caçador e Maria Paula. Duas outras unidades estão no processo final de licitação: Galo Branco e Neves.