Campanha pelo uso do Riocard

27/09/2016 às 13:15h Enviado por: Samuel Castro

Campanha, que começou ontem, terá duração de dois meses e vai atingir municípios da região Foto: Alex Ramos

Por Marcela Freitas

Buscando aumentar o número dos usuários do sistema de bilhetagem eletrônica em coletivos na região metropolitana do Rio de Janeiro, o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj), em parceria com o RioCard, deu início a uma campanha, ontem, em Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e Itaboraí.



De acordo com dados do Setrerj, atualmente, em toda a região, 50% dos pagamentos são feitos através de cartão e o restante dos pagamentos em dinheiro. Em algumas linhas, a utilização do cartão chega a 60%.

O superintendente do Setrerj, Márcio Barbosa, explicou que, com a campanha, espera elevar para 80% o número de usuários que optam pelo pagamento eletrônico em ônibus. Ele enumerou as vantagens do sistema. “É mais seguro, já que o usuário não anda com dinheiro; é mais rápido e prático, já que não é preciso ficar contando dinheiro e esperando troco; é mais econômico na utilização do Bilhete Único, quando há redução do custo quando são feitas duas viagens seguidas, em um determinado período de tempo; aumenta a velocidade comercial da linha em função da redução do tempo médio de embarque; e é aceito em todos os meios de transporte”.

Na tarde de ontem, o coordenador de gratuidade do Setrerj, Bruno Ribeiro, esteve no terminal de Alcântara, onde ajudou orientar os passageiros. “A campanha vai durar dois meses e incluirá distribuição de folhetos nas áreas de maior circulação de usuários. Vamos mostrar as vantagens e onde podem ser feitas a aquisição e a recarga”, contou.

O estudante Marco Vinícius Campos, de 24 anos, disse que usa as duas modalidades para pagar passagem, mas prefere o cartão. “O bilhete é mais rápido e prático”, afirmou.