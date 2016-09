Vitória de virada no Kleber Andrade

26/09/2016 às 12:00h Enviado por: Cyntia Fonseca

Apesar de um 1º tempo com domínio do Flamengo, os gols só saíram nos minutos finais da partida Foto: Divulgação

A expressão "Tudo está bem quando acaba bem" fez todo sentido para o rubro-negro, ao vencer, ontem, de virada, o Cruzeiro por 2 a 1, no estádio Kleber Andrade, pela 27ª rodada do Brasileirão.





Com gols de Guerrero e Mancuello aos 38 e 43 minutos do segundo tempo, respectivamente, o Flamengo saiu de uma situação bem difícil para um posição nada ruim: na briga pela liderança, colado no Palmeiras. Já a Raposa, que foi bem em boa parte do tempo, acabou desperdiçando a chance de se afastar da zona de rebaixamento, ficando na 17ª posição, com 30 pontos.





O primeiro tempo, sem gols, mostrou total aproveitamento do rubro-negro, que tomou conta do jogo, foi superior na troca de passes e deixou o Cruzeiro pressionado na defesa. Mas foi mesmo no segundo tempo que, apesar do cansaço e da nítida queda de rendimento de ambos os times, chegou a reação.

O Cuzeiro abriu o placar com Rafinha em um contra-ataque. O empate veio no fim, com chute de Guerrero em jogada individual. Nos minutos finais, Alan Patrick tocou para Mancuello que não desperdiçou a oportunidade e definiu a vitória.





O próximo confronto do Flamengo será contra o São Paulo, no sábado, às 16h, no Morumbi. Já o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão, às 18h30, no mesmo dia.