Bandas de Niterói se unem em prol de músicos assaltados em agosto

26/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Kapitu: uma das bandas que promovem o evento no Municipal Foto: Luiz Nicolella

Por Renata Sena

Um show de solidariedade e amor ao próximo será apresentado hoje, no palco do Teatro Municipal de Niterói. O evento, que terá apresentação das bandas Gragoatá, Bow Bow Cogumelo e Kapitu, terá a renda destinada para os músicos da Facção Caipira, que tiveram todos os instrumentos roubados, no final de agosto, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, quando voltavam de uma apresentação.



Com estilos musicais diferentes, o evento contará ainda com diversas participações especiais para agradar a todos.

“Infelizmente somos reféns dessa violência. Precisamos lutar para mudar o futuro, mas não temos como mudar o que aconteceu com os meninos da Facção Caipira. No entanto, podemos ajudar nossos amigos a escreverem uma nova história”, desabafou Yuri Cobal, vocalista da banda Kapitu.

O ingresso para o show custa R$ 20, mas estudantes, idosos ou qualquer pessoa com um quilo de alimento não perecível poderá pagar a metade do valor. A abertura do teatro será às 18h30, e o show terá início às 19h.

Além do carro de um dos integrantes, os criminosos levaram todos os instrumentos musicais da banda, avaliados em aproximadamente R$ 25 mil.

“De uma hora para outra, a gente não teve mais como trabalhar”, desabafou, na ocasião, Jan Santoro, vocalista da Facção Caipira.

Com sete anos de estrada, os músicos - que tocam blues e rock - estão contando com a ajuda dos fãs para tentar recuperar os instrumentos.

"A gente pede para que fiquem de olho em grupos de vendas de equipamentos. Se perceberem algo, façam contato com a gente”, solicitou Jan.

Na página oficial do grupo no Facebook, mais de 2 mil pessoas compartilharam o apelo feito pelos músicos. O caso foi registrado na 77ªDP (Icaraí), mas até o momento nada foi recuperado.